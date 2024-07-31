Кабмин продлил ИТ-ипотеку до 2030 года, но не для Москвы и Петербурга

Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку строящегося и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа распространяется на специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих в аккредитованных ИТ-компаниях, которые соответствуют критериям получателей налоговых льгот. Рассчитывать на льготную ипотеку могут те, чей минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 000 руб. в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, а в остальных регионах – от 90 000 руб. в месяц.