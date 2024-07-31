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Кабмин продлил ИТ-ипотеку до 2030 года, но не для Москвы и Петербурга

Ожидается, что такая программа удержит ИТ-специалистов в регионах
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов, но теперь у нее будут новые условия. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. Максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн руб. Ранее она зависела от численности населения: для жителей городов-миллионников эта сумма составляла 18 млн руб., а для остальных регионов – 9 млн руб.

«Отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны», – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, продление программы до 2030 г. позволит не менее 82 000 региональных специалистов приобрести жилье по льготной ставке.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. За это время выдано более 75 000 ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб. В этом году правительство решило дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных кредитов.

Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку строящегося и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа распространяется на специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих в аккредитованных ИТ-компаниях, которые соответствуют критериям получателей налоговых льгот. Рассчитывать на льготную ипотеку могут те, чей минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 000 руб. в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, а в остальных регионах – от 90 000 руб. в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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