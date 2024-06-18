Программа IT-ипотеки может завершиться для Москвы и Петербурга

Показатели программы были определены по количеству выданных ипотек, уточнил «Ведомостям» представитель Минцифры. «За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 000 специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%. Мы достигли их совместно с банками-участниками в связи с востребованностью IT-ипотеки. В настоящее время мы обсуждаем параметры продолжения программы», – заявил он.