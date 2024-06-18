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Программа IT-ипотеки может завершиться для Москвы и Петербурга

Но правительство обсуждает выделение дополнительных средств на программу для регионов
Екатерина Кинякина
Анна Устинова
Екатерина Литова
По расчетам правительства, до конца года общее число льготных ипотечных кредитов для айтишников может превысить 70 000/ Андрей Гордеев / Ведомости

Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из них. Курирующий IT вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IТ-специалистов, сообщил представитель пресс-службы вице-премьера.

Показатели программы были определены по количеству выданных ипотек, уточнил «Ведомостям» представитель Минцифры. «За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 000 специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%. Мы достигли их совместно с банками-участниками в связи с востребованностью IT-ипотеки. В настоящее время мы обсуждаем параметры продолжения программы», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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