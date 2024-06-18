Программа IT-ипотеки может завершиться для Москвы и Петербурга

Программа IT-ипотеки может завершиться для Москвы и ПетербургаНо правительство обсуждает выделение дополнительных средств на программу для регионов
Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из них. Курирующий IT вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IТ-специалистов, сообщил представитель пресс-службы вице-премьера.
Показатели программы были определены по количеству выданных ипотек, уточнил «Ведомостям» представитель Минцифры. «За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 000 специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%. Мы достигли их совместно с банками-участниками в связи с востребованностью IT-ипотеки. В настоящее время мы обсуждаем параметры продолжения программы», – заявил он.