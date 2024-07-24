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Граждане активно подают заявки на обновленную семейную ипотеку

После 10 июля количество заявлений выросло до пиковых значений июня
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости

После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок на ее получение резко выросло и достигло пикового уровня июня, когда население старалось успеть взять кредит до окончания программы. За неделю с 12 по 18 июля в банки поступило 50 670 заявок, в то время как за первые 11 дней месяца их было почти на 80% меньше – 28 226 шт., посчитали «Ведомости» на основе данных Дом.РФ. В июне количество заявок по данной программе держалось в среднем на уровне около 50 000 шт. еженедельно.

Но количество и объем выданных кредитов по семейной ипотеке в июле значительно уступают июньским показателям. С 1 по 18 июля банки выдали 11 730 кредитов на 66,52 млрд руб. – тогда как за весь июнь граждане взяли 67 920 ссуд на 383,67 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага, в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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