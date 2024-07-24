Граждане активно подают заявки на обновленную семейную ипотеку

Граждане активно подают заявки на обновленную семейную ипотекуПосле 10 июля количество заявлений выросло до пиковых значений июня
После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок на ее получение резко выросло и достигло пикового уровня июня, когда население старалось успеть взять кредит до окончания программы. За неделю с 12 по 18 июля в банки поступило 50 670 заявок, в то время как за первые 11 дней месяца их было почти на 80% меньше – 28 226 шт., посчитали «Ведомости» на основе данных Дом.РФ. В июне количество заявок по данной программе держалось в среднем на уровне около 50 000 шт. еженедельно.
Но количество и объем выданных кредитов по семейной ипотеке в июле значительно уступают июньским показателям. С 1 по 18 июля банки выдали 11 730 кредитов на 66,52 млрд руб. – тогда как за весь июнь граждане взяли 67 920 ссуд на 383,67 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага, в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.