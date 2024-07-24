Граждане активно подают заявки на обновленную семейную ипотеку

После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок на ее получение резко выросло и достигло пикового уровня июня, когда население старалось успеть взять кредит до окончания программы. За неделю с 12 по 18 июля в банки поступило 50 670 заявок, в то время как за первые 11 дней месяца их было почти на 80% меньше – 28 226 шт., посчитали «Ведомости» на основе данных Дом.РФ. В июне количество заявок по данной программе держалось в среднем на уровне около 50 000 шт. еженедельно.