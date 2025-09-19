Король Малайзии прибыл в Казань
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань. Об этом сообщает руководитель пресс службы главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.
В аэропорту Ибрагима встретил глава республики Рустам Минниханов. Гилимова отметила, что король Малайзии поздравил главу республики с вступлением в должность.
В начале августа президент России Владимир Путин принял Ибрагима в Кремле. Отмечалось, что он стал первым лидером Малайзии, который посещает РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Состоялись переговоры двух делегаций в узком составе.