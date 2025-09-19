Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умеров: Украина и Россия не обсуждают условия окончания конфликта

Ведомости

Украина и Россия пока не ведут переговоры о завершении конфликта, а только о гуманитарных вопросах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

По его словам, в последние месяцы стороны встречались несколько раз при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и европейских стран, однако обсуждение ограничивается вопросами освобождения и обмена военнопленных. «Мы продолжаем гуманитарную часть, где речь идет о пленных. Что касается мирного процесса, сейчас мы ждем согласования трехсторонних и двусторонних встреч», – отметил Умеров.

Он подчеркнул, что именно президент США Дональд Трамп, по его мнению, «единственный способен завершить этот конфликт», но со стороны России якобы нет признаков готовности к серьезным переговорам. Умеров добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сильной армии и поддержке со стороны США и союзников.

18 сентября Трамп сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Американский президент также заявил, что считает своим долгом урегулировать конфликт на Украине.

Перед вылетом в Великобританию Трамп отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её