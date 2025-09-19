Умеров: Украина и Россия не обсуждают условия окончания конфликта
Украина и Россия пока не ведут переговоры о завершении конфликта, а только о гуманитарных вопросах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.
По его словам, в последние месяцы стороны встречались несколько раз при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и европейских стран, однако обсуждение ограничивается вопросами освобождения и обмена военнопленных. «Мы продолжаем гуманитарную часть, где речь идет о пленных. Что касается мирного процесса, сейчас мы ждем согласования трехсторонних и двусторонних встреч», – отметил Умеров.
Он подчеркнул, что именно президент США Дональд Трамп, по его мнению, «единственный способен завершить этот конфликт», но со стороны России якобы нет признаков готовности к серьезным переговорам. Умеров добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сильной армии и поддержке со стороны США и союзников.
18 сентября Трамп сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Американский президент также заявил, что считает своим долгом урегулировать конфликт на Украине.
Перед вылетом в Великобританию Трамп отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.