Умеров: Украина и Россия не обсуждают условия окончания конфликта

По его словам, в последние месяцы стороны встречались несколько раз при посредничестве Саудовской Аравии, Турции и европейских стран, однако обсуждение ограничивается вопросами освобождения и обмена военнопленных. «Мы продолжаем гуманитарную часть, где речь идет о пленных. Что касается мирного процесса, сейчас мы ждем согласования трехсторонних и двусторонних встреч», – отметил Умеров.