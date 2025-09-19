Газета
Небензя анонсировал встречу Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН

Ведомости

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио запланирована в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводятся в Telegram-канале «Вести».

Небензя отметил, что деталей встречи, которая станет первой с 2021 г., пока нет.

«Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем – и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется», – отметил он.

21 августа президент Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Главой делегации назначен Лавров. В состав группы также вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и др.

