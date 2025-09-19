«Страна» узнала о подготовленных Зеленским «тяжелых решениях» для Украины
В случае ухудшения ситуации на фронте «тяжелыми решениями» президента Украины Владимира Зеленского могут стать не уступки России, а ужесточение мобилизации: снижение возраста призыва до 18 лет и отмена брони для сотен тысяч мужчин, пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники среди депутатов Верховной рады.
16 сентября Зеленский встретился с депутатами своей фракции «Слуга народа», и встреча вызвала широкий резонанс из-за противоречивых утечек.
Сразу после заседания спикер партии Юлия Палийчук заявила о словах президента о необходимости «трудных решений» в случае ухудшения положения на фронте. Это было воспринято рядом комментаторов как намек на возможные уступки России. Однако последующие сообщения от участников встречи опровергли такую трактовку.
По данным нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, Зеленский дал понять, что «ничего отдавать не собирается» и рассчитывает на поражение России. Эту позицию подтвердили и депутаты «Слуги народа», отметившие, что президент исключил уступки России по территориям и языку, а также обозначил стратегию давления на Москву – удержание северных районов Донбасса, удары по российской инфраструктуре и санкции.
Депутат Георгий Мазурашу уточнил, что прямых заявлений о конфликте «до последнего» Зеленский не делал, но в его словах чувствовался такой подтекст. При этом он выразил сомнение, что со стороны общества можно полностью исключать компромиссы.
2 сентября замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что мобилизация на Украине не завершится даже в случае прекращения огня. Он сказал, что это связано с тем, что необходимо поддерживать «на должном уровне» степень готовности вооруженных сил.