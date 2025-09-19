«Страна» узнала о подготовленных Зеленским «тяжелых решениях» для Украины

По данным нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, Зеленский дал понять, что «ничего отдавать не собирается» и рассчитывает на поражение России. Эту позицию подтвердили и депутаты «Слуги народа», отметившие, что президент исключил уступки России по территориям и языку, а также обозначил стратегию давления на Москву – удержание северных районов Донбасса, удары по российской инфраструктуре и санкции.