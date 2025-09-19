Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group
Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group, двух физических лиц и двух судов, сообщило британское правительство.
По данным Лондона, меры направлены против сторонников конфликта России и Украины, связанных с Грузией. В санкционный список попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе, который, как утверждается, использовал свои медиаплатформы для распространения «пророссийской дезинформации», а также бизнесмен Отар Парцхаладзе, имеющий связи с Россией и руководством партии «Грузинская мечта».
Под ограничения попали и два танкера. Им запретят заход в британские порты и доступ к национальному судоходному регистру.
Также в ходе визита главы британского МИДа в Киев было объявлено о выделении 142 млн фунтов стерлингов на развитие украинской энергетической инфраструктуры.
12 сентября власти Великобритании расширили санкционный список, введенный в отношении России. В обновленный консолидированный перечень внесены 30 новых записей: 27 юридических и три физических лица.