Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group

По данным Лондона, меры направлены против сторонников конфликта России и Украины, связанных с Грузией. В санкционный список попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе, который, как утверждается, использовал свои медиаплатформы для распространения «пророссийской дезинформации», а также бизнесмен Отар Парцхаладзе, имеющий связи с Россией и руководством партии «Грузинская мечта».