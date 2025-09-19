Литва демонтировала соединяющие страну с Калининградской областью ЛЭП

Речь идет о ЛЭП, которые физически были отключены 8 февраля 2025 г. от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Некоторые из них были демонтированы в первые недели после синхронизации Прибалтики с континентальной европейской энергосистемой 9 февраля. К примеру, тогда была убрана связь с электросетью Белоруссии, напомнила компания. Litgrid говорит, что остатки ЛЭП будут полностью демонтированы к 2027 г.