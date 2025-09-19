Газета
Политика

Литва демонтировала соединяющие страну с Калининградской областью ЛЭП

Ведомости

В Литве полностью демонтировали линии электропередачи (ЛЭП), связывающие республику с Калининградской областью, сообщил литовский оператор Litgrid.

«Это не только физический демонтаж кабелей, но и знак нашей полной интеграции в электросети континентальной Европы», – сказал руководитель компании Рокас Масюлис. Он добавил, что такими действиями Литва укрепила энергетическую независимость.

Речь идет о ЛЭП, которые физически были отключены 8 февраля 2025 г. от российской единой электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС). Некоторые из них были демонтированы в первые недели после синхронизации Прибалтики с континентальной европейской энергосистемой 9 февраля. К примеру, тогда была убрана связь с электросетью Белоруссии, напомнила компания. Litgrid говорит, что остатки ЛЭП будут полностью демонтированы к 2027 г.

27 февраля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что российские линии ЛЭП, идущие из региона в Литву, не будут демонтироваться. Он сказал, что «давно смотрит вперед».

В июле 2024 г. операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Литва – Латвия – Эстония). В феврале истек срок действия соглашения в рамках БРЭЛЛ.

