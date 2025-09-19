НАТО начнет операцию «Восточный страж» в Румынии и Польше
Операция стран НАТО «Восточный страж» стартует на юго-восточном фланге альянса – в Румынии и Польше. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
По словам Стубба, Финляндия также готова к защите собственного воздушного пространства в случае входа туда беспилотников.
12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках инициативы. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.
15 сентября Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к этой операции НАТО.