НАТО начнет операцию «Восточный страж» в Румынии и Польше

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках инициативы. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.