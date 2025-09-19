МИД Эстонии направил ноту посольству РФ из-за объявления об учебе
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о направлении ноты российскому посольству в связи с публикацией объявления о приеме заявок на обучение в вузах РФ.
До этого посольство России информировало, что с 15 сентября 2025 г. по 15 января 2026 г. открыта регистрация на бесплатное обучение в российских университетах в 2026/2027 учебном году.
Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна заявил, что публикация нарушает местные правила.
«В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств...» – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Таллине подчеркнули, что запрет действует с декабря 2024 г. и распространяется на граждан Эстонии и обладателей вида на жительство младше 21 года. По словам министра, публикации российского посольства «могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».
8 сентября МИД Эстонии также вручал ноту российскому дипломату из-за инцидента с вертолетом, который якобы вошел в воздушное пространство страны на четыре минуты.