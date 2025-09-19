МИД Эстонии направил ноту посольству РФ из-за объявления об учебе

В Таллине подчеркнули, что запрет действует с декабря 2024 г. и распространяется на граждан Эстонии и обладателей вида на жительство младше 21 года. По словам министра, публикации российского посольства «могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».