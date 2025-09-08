МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

4 сентября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Ему был выражен решительный протест в связи с объявлением Прилепина персоной нон грата «без каких-либо на то оснований». До эстонской стороны доведено, что любые враждебные действия страны не останутся без ответа.