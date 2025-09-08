МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна в соцсети X.
По данным министерства, российский вертолет якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там четыре минуты.
13 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть республику. По версии эстонского ведомства, дипломат «напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества».
4 сентября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Ему был выражен решительный протест в связи с объявлением Прилепина персоной нон грата «без каких-либо на то оснований». До эстонской стороны доведено, что любые враждебные действия страны не останутся без ответа.
Кроме того, Россия в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата и высылку Прилепина из Эстонии высылала дипломатического сотрудника посольства республики в Москве.