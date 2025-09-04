Газета
МИД: Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Эстонии

Россия в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина из Эстонии высылает дипломатического сотрудника посольства республики в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД России.

4 сентября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Ему был выражен решительный протест в связи с объявлением Прилепина персоной нон грата «без каких-либо на то оснований». До эстонской стороны доведено, что любые враждебные действия страны не останутся без ответа.

13 августа МИД Эстонии объявил Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть республику. По версии эстонского ведомства, дипломат «напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества».

МИД Эстонии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

Политика / Международные отношения

В этот же день заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Фадеев заявил, что Москва проработает ответные шаги на высылку дипломата из Таллина. Он напомнил, что это не первое враждебное действие со стороны Эстонии.

14 августа посольство РФ в Эстонии сообщило, что у республики не получится парализовать работу диппредставительства. Российские дипломаты продолжат выполнять свой долг по оказанию помощи и отстаиванию интересов десятков тысяч проживающих в стране соотечественников, говорится в заявлении.

