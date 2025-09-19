Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми

16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Он осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации.