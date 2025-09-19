Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми
Президент РФ Владимир Путин посетил градообразующее предприятие Перми «Мотовилихинские заводы», сообщается на сайте Кремля.
Посещение связано с Днем оружейника – профессионального праздника работников российской оборонной промышленности.
Его сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Мотовилихинские заводы» – это единственное в России артиллерийское производство полного цикла. Современное военное направление «Мотовилихи» включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.
16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Он осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации.