Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетил градообразующее предприятие Перми «Мотовилихинские заводы», сообщается на сайте Кремля.

Посещение связано с Днем оружейника – профессионального праздника работников российской оборонной промышленности.

Его сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мотовилихинские заводы» – это единственное в России артиллерийское производство полного цикла. Современное военное направление «Мотовилихи» включает в себя выпуск передовой ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.

16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Он осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации.

