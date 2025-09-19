За сутки в секторе Газа погибли 33 человека
В секторе Газа за последние сутки в больницы поступили тела 33 погибших, среди них один извлеченный из-под завалов, а также 146 раненых, сообщили в минздраве анклава.
По информации ведомства, под завалами и на улицах по-прежнему остаются жертвы, к которым не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны. С 7 октября 2023 г. общее число погибших превысило 65 000 человек, пострадавших – 166 000.
Ранее The Guardian писала, что за последний месяц город Газу покинули свыше 250 000 человек. Еще десятки тысяч жителей ежедневно покидают свои временные дома и убежища из-за нового наступления Израиля.