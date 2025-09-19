Два человека пострадали в результате украинской атаки на АЗС в Энергодаре
В результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Энергодара пострадали два человека, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций (АЗС). Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заявил глава города. Повреждено также несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС.
По словам Пухова, атака, не имеющая военного значения, является попыткой запугать жителей города и дестабилизировать мирную жизнь Энергодара.
16 сентября ВСУ обстреляли район расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате загорелась сухая растительность на территории. Пожар локализовали. Уточнялось, что среди персонала никто не пострадал, радиационный фон в норме.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».