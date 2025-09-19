СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, сообщает ТАСС.
По данным агентства, за документ проголосовали Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против выступили девять стран, включая США, Великобританию и Францию. Еще два государства воздержались.
Таким образом, действие ограничительных мер, предусмотренных ранее принятыми резолюциями Совбеза ООН, автоматически возобновляется.
В рамках саммита БРИКС президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать механизм по противодействию односторонним санкциям для организации. Пезешкиан отметил, что целью разработки такого механизма станет поддержка членов БРИКС, а также продолжение развития экономик государств, которые подвергаются «несправедливому политическому давлению».