СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

Ведомости

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

По данным агентства, за документ проголосовали Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против выступили девять стран, включая США, Великобританию и Францию. Еще два государства воздержались.

Таким образом, действие ограничительных мер, предусмотренных ранее принятыми резолюциями Совбеза ООН, автоматически возобновляется.

В рамках саммита БРИКС президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать механизм по противодействию односторонним санкциям для организации. Пезешкиан отметил, что целью разработки такого механизма станет поддержка членов БРИКС, а также продолжение развития экономик государств, которые подвергаются «несправедливому политическому давлению».

