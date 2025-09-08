Иран предложил БРИКС создать механизм по противодействию санкциям

В своей речи Пезешкиан отметил, что одной из самых больших угроз справедливости и стабильности в современном международном порядке является усиление односторонних мер. По его мнению, такая политика не только угрожает национальным интересам суверенных государств, но и подрывает глобальное сотрудничество, а также делает невозможным устойчивое развитие.