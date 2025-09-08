Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Иран предложил БРИКС создать механизм по противодействию санкциям

Он будет направлен на поддержку экономик государств-членов
Ведомости

В рамках саммита БРИКС президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать механизм по противодействию односторонним санкциям для организации. Его слова передает сайт главы иранского государства.

Пезешкиан отметил, что целью разработки такого механизма станет поддержка членов БРИКС, а также продолжение развития экономик государств, которые подвергаются «несправедливому политическому давлению».

В своей речи Пезешкиан отметил, что одной из самых больших угроз справедливости и стабильности в современном международном порядке является усиление односторонних мер. По его мнению, такая политика не только угрожает национальным интересам суверенных государств, но и подрывает глобальное сотрудничество, а также делает невозможным устойчивое развитие.

Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Политика / Международные отношения

Внеочередная встреча БРИКС прошла в формате видеоконференции. На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике.

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Отмечалось, что президент Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывал использовать встречу для выработки совместной позиции стран БРИКС в ответ на экономические угрозы со стороны США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её