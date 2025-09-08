Иран предложил БРИКС создать механизм по противодействию санкциям

Иран предложил БРИКС создать механизм по противодействию санкциямОн будет направлен на поддержку экономик государств-членов
В рамках саммита БРИКС президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать механизм по противодействию односторонним санкциям для организации. Его слова передает сайт главы иранского государства.
Пезешкиан отметил, что целью разработки такого механизма станет поддержка членов БРИКС, а также продолжение развития экономик государств, которые подвергаются «несправедливому политическому давлению».
В своей речи Пезешкиан отметил, что одной из самых больших угроз справедливости и стабильности в современном международном порядке является усиление односторонних мер. По его мнению, такая политика не только угрожает национальным интересам суверенных государств, но и подрывает глобальное сотрудничество, а также делает невозможным устойчивое развитие.
Внеочередная встреча БРИКС прошла в формате видеоконференции. На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике.
31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Отмечалось, что президент Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывал использовать встречу для выработки совместной позиции стран БРИКС в ответ на экономические угрозы со стороны США.