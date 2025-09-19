Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин внес в Госдуму кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщили в нижней палате парламента со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», – заявил он.

Володин отметил, что в списке претенденты всех фракций. Фамилии кандидатов были направлены президенту после рассмотрения Советом Госдумы.

18 сентября истекли сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой.

Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью. Это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь