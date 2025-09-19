Путин внес в Госдуму кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщили в нижней палате парламента со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.
«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», – заявил он.
Володин отметил, что в списке претенденты всех фракций. Фамилии кандидатов были направлены президенту после рассмотрения Советом Госдумы.
18 сентября истекли сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой.
Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью. Это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости».