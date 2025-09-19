Путин внес в Госдуму кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты

Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью. Это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости».