Трамп анонсировал визит Эрдогана в Вашингтон

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили Турцию из программы, в рамках которой страна должна была получить около 100 истребителей F-35. В конце 2024 г. американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Турции истребители.