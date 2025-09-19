Трамп анонсировал визит Эрдогана в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп анонсировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом 25 сентября. Об этом он написал в своей социальной сети Thruth Social.
«У президента Эрдогана и меня всегда были очень хорошие отношения», – подчеркнул Трамп.
Он рассказал, что США и Турция работает над торговыми и военными соглашениями. Они включают покупку самолетов Boeing, сделку по истребителям F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, по ожиданиям Трампа, завершатся положительно.
В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили Турцию из программы, в рамках которой страна должна была получить около 100 истребителей F-35. В конце 2024 г. американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Турции истребители.
В марте этого года администрация Эрдогана подчеркнула необходимость завершить процесс закупки F-16 и повторное участие Турции в программе F-35 для развития сотрудничества с США.