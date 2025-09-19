Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп анонсировал визит Эрдогана в Вашингтон

Ведомости

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом 25 сентября. Об этом он написал в своей социальной сети Thruth Social.

«У президента Эрдогана и меня всегда были очень хорошие отношения», – подчеркнул Трамп.

Он рассказал, что США и Турция работает над торговыми и военными соглашениями. Они включают покупку самолетов Boeing, сделку по истребителям F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, по ожиданиям Трампа, завершатся положительно.

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили Турцию из программы, в рамках которой страна должна была получить около 100 истребителей F-35. В конце 2024 г. американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Турции истребители.

В марте этого года администрация Эрдогана подчеркнула необходимость завершить процесс закупки F-16 и повторное участие Турции в программе F-35 для развития сотрудничества с США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь