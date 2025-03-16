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Эрдоган призвал Трампа снять санкции США с Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом призвал его снять с Анкары санкции, сообщает администрация Эрдогана. Содержание беседы приводит Milliyet.

Стороны в ходе разговора обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные проблемы, пишет издание.

«Для развития сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности необходимо снять санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и завершить повторное участие Турции в программе F-35», – говорится в сообщении администрации.

Эрдоган также заявил Трампу, что от Вашингтона сейчас ожидаются шаги по борьбе с терроризмом с учетом интересов Анкары. Он также выразил уверенность в том, что страны как союзники будут развивать сотрудничество, «руководствуясь принципами солидарности, нацеленности на результат и искренности». Турецкий лидер подчеркнул, что региональные и глобальные события требуют консультаций между Турцией и США, также он поддержал «решительные и прямые инициативные» шаги американского президента по урегулированию российско-украинского конфликта. Эрдоган призвал снять санкции с Сирии для нормализации обстановки в стране и возвращения сирийцев на родину.

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. Министр обороны республики Яшар Гюлер заявил в ноябре 2024 г., что американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Анкаре истребители F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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