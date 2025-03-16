Эрдоган призвал Трампа снять санкции США с Турции

Эрдоган также заявил Трампу, что от Вашингтона сейчас ожидаются шаги по борьбе с терроризмом с учетом интересов Анкары. Он также выразил уверенность в том, что страны как союзники будут развивать сотрудничество, «руководствуясь принципами солидарности, нацеленности на результат и искренности». Турецкий лидер подчеркнул, что региональные и глобальные события требуют консультаций между Турцией и США, также он поддержал «решительные и прямые инициативные» шаги американского президента по урегулированию российско-украинского конфликта. Эрдоган призвал снять санкции с Сирии для нормализации обстановки в стране и возвращения сирийцев на родину.