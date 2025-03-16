Эрдоган призвал Трампа снять санкции США с Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом призвал его снять с Анкары санкции, сообщает администрация Эрдогана. Содержание беседы приводит Milliyet.
Стороны в ходе разговора обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные проблемы, пишет издание.
«Для развития сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности необходимо снять санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и завершить повторное участие Турции в программе F-35», – говорится в сообщении администрации.
Эрдоган также заявил Трампу, что от Вашингтона сейчас ожидаются шаги по борьбе с терроризмом с учетом интересов Анкары. Он также выразил уверенность в том, что страны как союзники будут развивать сотрудничество, «руководствуясь принципами солидарности, нацеленности на результат и искренности». Турецкий лидер подчеркнул, что региональные и глобальные события требуют консультаций между Турцией и США, также он поддержал «решительные и прямые инициативные» шаги американского президента по урегулированию российско-украинского конфликта. Эрдоган призвал снять санкции с Сирии для нормализации обстановки в стране и возвращения сирийцев на родину.
В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. Министр обороны республики Яшар Гюлер заявил в ноябре 2024 г., что американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Анкаре истребители F-35.