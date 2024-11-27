Глава минобороны Турции: США могут одобрить поставки F-35
Американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Турции истребители F-35. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.
«У нас там есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы производим [истребитель] KAAN, их мысли изменились. Они заявили, что могут дать его. Мы повторно направили США наше предложение о покупке F-35», – заявил Гюлер.
В 2017 г.Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рампах которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35.