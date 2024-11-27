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Глава минобороны Турции: США могут одобрить поставки F-35

Ведомости

Американские чиновники изменили свое мнение и подтвердили, что могут поставить Турции истребители F-35. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает TRT Haber.

«У нас там есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы производим [истребитель] KAAN, их мысли изменились. Они заявили, что могут дать его. Мы повторно направили США наше предложение о покупке F-35», – заявил Гюлер.

В 2017 г.Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рампах которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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