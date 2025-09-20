Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп изучит вопрос об инциденте с истребителями в Эстонии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит вопрос о якобы нарушении воздушных границ Эстонии российскими истребителями МиГ-31.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп подчеркнул, что ему скоро доложат об инциденте. Он сообщит о своих намерениях позже.

По утверждению Таллина, утром 19 сентября три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.

20 сентября Минобороны РФ ответило, что российские истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Они не отклонялись от заданного маршрута и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнуло оборонное ведомство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь