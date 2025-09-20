Трамп изучит вопрос об инциденте с истребителями в Эстонии

По утверждению Таллина, утром 19 сентября три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.