Трамп изучит вопрос об инциденте с истребителями в Эстонии
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит вопрос о якобы нарушении воздушных границ Эстонии российскими истребителями МиГ-31.
«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп подчеркнул, что ему скоро доложат об инциденте. Он сообщит о своих намерениях позже.
По утверждению Таллина, утром 19 сентября три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.
20 сентября Минобороны РФ ответило, что российские истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Они не отклонялись от заданного маршрута и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнуло оборонное ведомство.