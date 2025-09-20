Газета
Главная / Политика /

Сенаторы в США внесли законопроект об использовании активов РФ для помощи Киеву

Предполагаются ежеквартальные перечисления порядка $250 млн
Ведомости

Сенаторы США внесли законопроект (Repo 2.0) о передаче Киеву правительством США средств из замороженных российских активов. Транши предполагается направлять ежеквартально, сообщается на сайте сената.

«Конгресс уже принял решение о передаче замороженных российских активов Украине [Repo], и этот двухпартийный законопроект развивает инициативу, создавая основу для получения Украиной регулярных инвестиций из этого фонда», – сказал сенатор Ричард Блюменталь.

Согласно документу, США смогут перенаправлять Украине каждые 90 дней порядка $250 млн российских активов, находящихся в американской юрисдикции. Кроме того, Repo 2.0 должен убедить союзников США начать перечислять Киеву не менее 5% (примерно $15 млрд) из замороженных активов РФ Киеву также ежеквартально.

Что вошло в 19-й пакет санкций против России

Политика / Международные отношения

19 сентября Европейская комиссия опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет антироссийских санкций. Предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 г. и ввести полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Санкции также будут направлены против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай и Индию.

