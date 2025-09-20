Сенаторы в США внесли законопроект об использовании активов РФ для помощи Киеву

19 сентября Европейская комиссия опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет антироссийских санкций. Предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 г. и ввести полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Санкции также будут направлены против нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай и Индию.