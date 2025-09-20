Минобороны заявило об ударе по предприятиям разработки «Сапсанов» и БПЛА
Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан» и выпускают беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками был нанесен ночью 20 сентября. Помимо производства «Сапсанов», целью стали предприятия по выпуску многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.
Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении оборонного ведомства.
За последние сутки российская армия также нанесла поражение складу боеприпасов, местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 151 районе.
Ночью под ударом ВС РФ находились Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.