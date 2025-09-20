Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны заявило об ударе по предприятиям разработки «Сапсанов» и БПЛА

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан» и выпускают беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками был нанесен ночью 20 сентября. Помимо производства «Сапсанов», целью стали предприятия по выпуску многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.

Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВС России поразили на Украине места хранения ракет «Сапсан» и склады БПЛА

Политика / Международные отношения

За последние сутки российская армия также нанесла поражение складу боеприпасов, местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 151 районе.

Ночью под ударом ВС РФ находились Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её