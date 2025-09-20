Посол Мексики рассказал о росте числа отказов во въезде гражданам РФ

Рост количества отказов происходит на фоне сокращения числа людей, посещающих Мексику. Примерно два года назад число российских туристов в Мексике достигало около 91 000 в год, потом сократилось до 62 000, а в 2024 г. составило 34 000. Снижение связано с тем, что путешествовать в Мексику из России стало дорого, поскольку приходится летать через третьи страны. Посол также отметил давление со стороны авиакомпании Turkish Airlines, которая ужесточает контроль на пересадке в Стамбуле. В то же время мексиканские власти надеются на увеличение туристического потока из РФ, когда пройдут мирные переговоры между Москвой и Киевом и появятся прямые рейсы, а перелеты станут быстрее и дешевле.