Посол Мексики рассказал о росте числа отказов во въезде гражданам РФ
Дипломат уточнил, что обеспокоенность Вашингтона из-за миграционных проблем вызвала реакцию, направленную на то, чтобы службы миграционного контроля Мексики обращали внимание на людей, которые потенциально могут предпринять попытку проникновения в США. По его словам, с отказами стали чаще сталкиваться не только россияне, это общая тенденция.
«Для сравнения: для некоторых стран Латинской Америки речь идет о 8–9%. Если говорить о некоторых странах Кавказа, количество отказов во въезде может достигать 20%», – подчеркнул Мехиас.
Рост количества отказов происходит на фоне сокращения числа людей, посещающих Мексику. Примерно два года назад число российских туристов в Мексике достигало около 91 000 в год, потом сократилось до 62 000, а в 2024 г. составило 34 000. Снижение связано с тем, что путешествовать в Мексику из России стало дорого, поскольку приходится летать через третьи страны. Посол также отметил давление со стороны авиакомпании Turkish Airlines, которая ужесточает контроль на пересадке в Стамбуле. В то же время мексиканские власти надеются на увеличение туристического потока из РФ, когда пройдут мирные переговоры между Москвой и Киевом и появятся прямые рейсы, а перелеты станут быстрее и дешевле.
В декабре 2024 г. российские туроператоры направили Мехиасу коллективное обращение в связи с отказами во въезде в Мексику россиянам. Документ подписали 14 туроператоров, включая руководителей компаний «Арт-Тур», «Русский экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди». Организации призвали разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в страну. По их данным, число случаев отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего турпотока.