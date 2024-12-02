Туроператоры России обратились к послу Мексики из-за отказов туристам во въезде

Еще 27 июля 2022 г. Forbes писал обо всех тонкостях переезда в США «по гуманитарному паролю». После начала спецоперации на Украине и последовавшей за ней мобилизации резко возросло число россиян, вылетающих в Мексику через Турцию, откуда они добирались до США и просили предоставить им убежище. В итоге с 1 октября 2022 г. по август 2023 г. в американскую судебную систему поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища. Только с начала 2023 г. число таких запросов от граждан РФ увеличилось более чем на 1500% по сравнению с 2021 г. Но, по информации издания, проблемы могут возникнуть еще в аэропорту Мексики, так как местные пограничные службы с настороженностью относятся к россиянам с туристическими визами, подозревая, что цели у них не туристические.