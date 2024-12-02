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Туроператоры России обратились к послу Мексики из-за отказов туристам во въезде

Ведомости

Российские туроператоры направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу в связи с отказами во въезде россиянам. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

Документ подписали 14 туроператоров, в том числе руководители компаний «Арт-Тур», «Русский экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди». Вышеупомянутые организации просят разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в эту страну.

По данным туркомпаний, число случаев отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего турпотока.

«К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу, поэтому хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий», – рассказала директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело, слова которой приводятся на сайте РСТ.

Руководитель профильного отдела туроператора «Ванд» Ирина Овчинникова также привела в пример историю, когда несколько дней назад семью с ребенком не пустили в Мексику, заподозрив в намерении эмигрировать в США. Не помогло даже гарантийное письмо туроператора, что туристы вернутся в Россию. По мнению компании, ситуация начала обостряться полгода назад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Москва настаивает на прекращении необоснованных отказов в адрес своих граждан. В ответ местные власти пообещали урегулировать ситуацию, но вместе с тем добавили, что даже наличие должным образом оформленного пакета документов не гарантирует россиянам въезда в страну.

Еще 27 июля 2022 г. Forbes писал обо всех тонкостях переезда в США «по гуманитарному паролю». После начала спецоперации на Украине и последовавшей за ней мобилизации резко возросло число россиян, вылетающих в Мексику через Турцию, откуда они добирались до США и просили предоставить им убежище. В итоге с 1 октября 2022 г. по август 2023 г. в американскую судебную систему поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища. Только с начала 2023 г. число таких запросов от граждан РФ увеличилось более чем на 1500% по сравнению с 2021 г. Но, по информации издания, проблемы могут возникнуть еще в аэропорту Мексики, так как местные пограничные службы с настороженностью относятся к россиянам с туристическими визами, подозревая, что цели у них не туристические.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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