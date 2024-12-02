Туроператоры России обратились к послу Мексики из-за отказов туристам во въезде
Российские туроператоры направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу в связи с отказами во въезде россиянам. Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.
Документ подписали 14 туроператоров, в том числе руководители компаний «Арт-Тур», «Русский экспресс», «Карибский клуб», ITM group, «Интурист», ICS Travel, «Квинта тур», ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, «Миракль», «Веселый ветер», «Ванд», «Свои люди». Вышеупомянутые организации просят разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в эту страну.
По данным туркомпаний, число случаев отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего турпотока.
«К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу, поэтому хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий», – рассказала директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело, слова которой приводятся на сайте РСТ.
Руководитель профильного отдела туроператора «Ванд» Ирина Овчинникова также привела в пример историю, когда несколько дней назад семью с ребенком не пустили в Мексику, заподозрив в намерении эмигрировать в США. Не помогло даже гарантийное письмо туроператора, что туристы вернутся в Россию. По мнению компании, ситуация начала обостряться полгода назад.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Москва настаивает на прекращении необоснованных отказов в адрес своих граждан. В ответ местные власти пообещали урегулировать ситуацию, но вместе с тем добавили, что даже наличие должным образом оформленного пакета документов не гарантирует россиянам въезда в страну.
Еще 27 июля 2022 г. Forbes писал обо всех тонкостях переезда в США «по гуманитарному паролю». После начала спецоперации на Украине и последовавшей за ней мобилизации резко возросло число россиян, вылетающих в Мексику через Турцию, откуда они добирались до США и просили предоставить им убежище. В итоге с 1 октября 2022 г. по август 2023 г. в американскую судебную систему поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища. Только с начала 2023 г. число таких запросов от граждан РФ увеличилось более чем на 1500% по сравнению с 2021 г. Но, по информации издания, проблемы могут возникнуть еще в аэропорту Мексики, так как местные пограничные службы с настороженностью относятся к россиянам с туристическими визами, подозревая, что цели у них не туристические.