Сийярто призвал ЕС объявить «Антифа» террористическим движением

Министр отметил, что в последние годы связанные с идеологией «Антифа» лица и группы совершили многочисленные теракты в ЕС, в том числе в Германии, Франции и Италии. По его словам, венгерские граждане и учреждения уже стали мишенью для нападений. Он привел в пример инцидент в феврале 2023 г., когда иностранные члены движения совершили пять «жестоких нападений» в Будапеште. После этих инцидентов государства – члены ЕС отказались выдать нападавших Венгрии.