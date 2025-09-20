Сийярто призвал ЕС объявить «Антифа» террористическим движением
Движение «Антифа» необходимо признать террористической организацией в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Заявление министра приводит агентство MTI.
На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что признает «больную, опасную, радикально-леворадикальную катастрофу» «Антифа» террористической организацией. Глава Белого дома также рекомендовал провести «тщательное расследование» в отношении тех, кто финансирует «Антифу», «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой». Сийярто считает, что Европа должна последовать примеру Трампа.
Министр отметил, что в последние годы связанные с идеологией «Антифа» лица и группы совершили многочисленные теракты в ЕС, в том числе в Германии, Франции и Италии. По его словам, венгерские граждане и учреждения уже стали мишенью для нападений. Он привел в пример инцидент в феврале 2023 г., когда иностранные члены движения совершили пять «жестоких нападений» в Будапеште. После этих инцидентов государства – члены ЕС отказались выдать нападавших Венгрии.
«Антифа» представляет серьезную угрозу безопасности граждан блока, «поэтому наша общая обязанность – усилить наши совместные меры реагирования», убежден Сийярто.
«Венгрия убеждена, что в столь важном вопросе крайне важно координировать свои действия с Соединенными Штатами, ведущим игроком в глобальной борьбе с терроризмом», – написал министр.
Сийярто рекомендовал ЕС последовать примеру США, добавить движение «Антифа» в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним, добавил министр. По мнению Венгрии, указ американского президента создает «надлежащую правовую основу для такого шага», заключил министр.