Путин подписал распоряжение о выделении средств на помощь школам Южной Осетии

Замглавы администрации президента отметил, что это особенно важно в республике, поскольку народ Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны показал примеры героизма, мужества и преданности своей Родине. Он напомнил, что многие жители республики принимают участие и в спецоперации на Украине.