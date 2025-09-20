Путин подписал распоряжение о выделении средств на помощь школам Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств для оказания дополнительной помощи школам Южной Осетии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на встрече с педагогами в Цхинвале.
«Средства уже заложили на сентябрь, поэтому можно доплату уже получить, а с января будет полноценное финансирование», – уточнил Кириенко (цитата по ТАСС).
В школах Южной Осетии введена ставка советника по воспитательной работе с ежемесячной зарплатой в размере 40 000 руб. Кроме того, учителя осетинского и русского языков ежемесячного будут получать дополнительную выплату в 5000 руб.
20 апреля Кириенко сообщил, что Путин выделил по 1 млн руб. каждому селу и каждой школе Южной Осетии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, деньги были направлены на приведение в «соответствующее юбилею состояние» мемориалов, памятных стендов и музеев.
Замглавы администрации президента отметил, что это особенно важно в республике, поскольку народ Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны показал примеры героизма, мужества и преданности своей Родине. Он напомнил, что многие жители республики принимают участие и в спецоперации на Украине.