Bild: 62% опрошенных граждан Германии недовольны работой Мерца

Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Мерц обещал решить миграционный вопрос, но пока ограничился ужесточением контроля на границе. В мае 2025 г. федеральная полиция по указанию главы МВД ФРГ получила право не пропускать просителей убежища через границу и отклонять их ходатайства. Новое правительство ФРГ также пока не проявило себя в требующих реформ пенсионном законодательстве, медстраховании и уходе за пожилыми. Из-за проекта пенсионной реформы возник конфликт внутри коалиции. Не решен и вопрос Buergergeld – денежных гражданских пособий. АдГ упрекает правительство в том, что их получают 5,5 млн человек без паспорта ФРГ.