Bild: 62% опрошенных граждан Германии недовольны работой Мерца

Более половины опрошенных граждан Германии негативно оценивают работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Bild со ссылкой на результаты исследования института INSA.

Еще 26% респондентов заявили, что довольны действиями главы правительства. Такой результат, как отмечает газета, стал худшим показателем политика на посту канцлера.

По данным Bild, в июне Мерц на короткое время смог показать рост доверия, но с тех пор его рейтинг стремительно снижается. Газета отмечает, что падение затрагивает и правящую коалицию: 63% граждан недовольны работой правительства ХДС/ХСС и СДПГ. Удовлетворены действиями властей лишь 23% опрошенных немцев, что также стало историческим минимумом с момента формирования кабинета. Предыдущий опрос проводился 9 сентября, с тех пор ситуация не улучшилась, а количество недовольных граждан продолжает расти, отмечает Bild.

Немецкие СМИ в августе писали, что причина недовольства Мерцем кроется в расхождении его политики с предвыборной программой. Мерц обещал решить миграционный вопрос, но пока ограничился ужесточением контроля на границе. В мае 2025 г. федеральная полиция по указанию главы МВД ФРГ получила право не пропускать просителей убежища через границу и отклонять их ходатайства. Новое правительство ФРГ также пока не проявило себя в требующих реформ пенсионном законодательстве, медстраховании и уходе за пожилыми. Из-за проекта пенсионной реформы возник конфликт внутри коалиции. Не решен и вопрос Buergergeld – денежных гражданских пособий. АдГ упрекает правительство в том, что их получают 5,5 млн человек без паспорта ФРГ.

