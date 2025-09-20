Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обратился к участникам «Интервидения»

Ведомости

Международный конкурс песни «Интервидение» является одним из самых ожидаемых культурных событий года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам соревнования.

«Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами», – сказал президент.

Путин заявил, что музыка не имеют границ и конкурс призван показать объединяющую силу искусства. По его словам, в современном мире формируется «огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса». Он добавил, что народы имеют право на свободное развитие и «сбережение своей идентичности».

«Интервидение-2025»: участники, порядок выступлений, песни
20 сентября в 20:30 на «Live Арена» в Подмосковье состоится финал музыкального конкурса «Интервидение-2025». На сцену выйдут исполнители из 23 государств. Одним из членов жюри станет композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Как отмечал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, каждая страна-участница сможет раскрыть свой культурный код, душу и индивидуальность. В репертуаре заявлены композиции самых разных жанров: от эстрады и хип-хопа до этно-электроники и рока. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, порядок выступлений отражает всемирный охват мероприятия. Кто и под каким номером будет петь – в галерее «Ведомостей».1. Сулема Иглесиас Саласар, Куба – «Guaguancó»&nbsp;(«Гуагуанко»)&nbsp;.
1  / 23

20 сентября в 20:30 на «Live Арена» в Подмосковье состоится финал музыкального конкурса «Интервидение-2025». На сцену выйдут исполнители из 23 государств. Одним из членов жюри станет композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Как отмечал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, каждая страна-участница сможет раскрыть свой культурный код, душу и индивидуальность. В репертуаре заявлены композиции самых разных жанров: от эстрады и хип-хопа до этно-электроники и рока. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, порядок выступлений отражает всемирный охват мероприятия. Кто и под каким номером будет петь – в галерее «Ведомостей».

1. Сулема Иглесиас Саласар, Куба «Guaguancó» («Гуагуанко») . / Валерий Шарифулин / ТАСС

Финал «Интервидения» проходит 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Свое участие подтвердили 23 страны. От России на нем выступит Shaman (Ярослав Дронов) под девятым номером. США будут представлены пятыми. Первой выступит представительница Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.

Конкурс был организован по указу Путина. На организацию мероприятия выделено 750 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её