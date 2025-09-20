Путин обратился к участникам «Интервидения»

1 / 23

20 сентября в 20:30 на «Live Арена» в Подмосковье состоится финал музыкального конкурса «Интервидение-2025». На сцену выйдут исполнители из 23 государств. Одним из членов жюри станет композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Как отмечал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, каждая страна-участница сможет раскрыть свой культурный код, душу и индивидуальность. В репертуаре заявлены композиции самых разных жанров: от эстрады и хип-хопа до этно-электроники и рока. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, порядок выступлений отражает всемирный охват мероприятия. Кто и под каким номером будет петь – в галерее «Ведомостей».



1. Сулема Иглесиас Саласар, Куба – «Guaguancó» («Гуагуанко») . / Валерий Шарифулин / ТАСС