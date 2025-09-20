Путин обратился к участникам «Интервидения»
Международный конкурс песни «Интервидение» является одним из самых ожидаемых культурных событий года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам соревнования.
«Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами», – сказал президент.
Путин заявил, что музыка не имеют границ и конкурс призван показать объединяющую силу искусства. По его словам, в современном мире формируется «огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса». Он добавил, что народы имеют право на свободное развитие и «сбережение своей идентичности».
Финал «Интервидения» проходит 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Свое участие подтвердили 23 страны. От России на нем выступит Shaman (Ярослав Дронов) под девятым номером. США будут представлены пятыми. Первой выступит представительница Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.
Конкурс был организован по указу Путина. На организацию мероприятия выделено 750 млн руб.