Балицкий раскритиковал МАГАТЭ за реакцию на атаки ВСУ по ЗАЭС

19 сентября учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке трех БПЛА, два из них сдетонировали над крышей здания, сообщали в Telegram-канале станции. Критических разрушений и пострадавших не было, радиационный фон в норме, условия эксплуатации энергоблоков не нарушены. Эксперты МАГАТЭ, находившиеся на территории, были эвакуированы.