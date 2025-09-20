Балицкий раскритиковал МАГАТЭ за реакцию на атаки ВСУ по ЗАЭС
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что экспертов МАГАТЭ, находившихся на Запорожской АЭС во время атаки украинских дронов, эвакуировали и спасли. По его словам, их жизни ничто не угрожало.
При этом он отметил, что агентство ограничилось сухими сообщениями о нормальном радиационном фоне, не осудив обстрелы станции. Балицкий выразил недоумение, почему эксперты не призывают прекратить удары по объекту.
Он также заявил, что репортажи журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции о ситуации на станции не получили распространения, так как подобные материалы «замалчиваются».
19 сентября учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке трех БПЛА, два из них сдетонировали над крышей здания, сообщали в Telegram-канале станции. Критических разрушений и пострадавших не было, радиационный фон в норме, условия эксплуатации энергоблоков не нарушены. Эксперты МАГАТЭ, находившиеся на территории, были эвакуированы.
Ранее, 16 сентября, ВСУ обстреляли район топливных складов ЗАЭС, что привело к возгоранию сухой травы примерно в 400 м от резервуаров с дизельным топливом.