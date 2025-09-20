Газета
Политика

Балицкий раскритиковал МАГАТЭ за реакцию на атаки ВСУ по ЗАЭС

Ведомости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что экспертов МАГАТЭ, находившихся на Запорожской АЭС во время атаки украинских дронов, эвакуировали и спасли. По его словам, их жизни ничто не угрожало.

При этом он отметил, что агентство ограничилось сухими сообщениями о нормальном радиационном фоне, не осудив обстрелы станции. Балицкий выразил недоумение, почему эксперты не призывают прекратить удары по объекту.

Он также заявил, что репортажи журналистов из США, Бразилии, Чехии и Франции о ситуации на станции не получили распространения, так как подобные материалы «замалчиваются».

19 сентября учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке трех БПЛА, два из них сдетонировали над крышей здания, сообщали в Telegram-канале станции. Критических разрушений и пострадавших не было, радиационный фон в норме, условия эксплуатации энергоблоков не нарушены. Эксперты МАГАТЭ, находившиеся на территории, были эвакуированы.

Ранее, 16 сентября, ВСУ обстреляли район топливных складов ЗАЭС, что привело к возгоранию сухой травы примерно в 400 м от резервуаров с дизельным топливом.

