Три украинских беспилотника атаковали учебный центр ЗАЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 сентября подвергся атаке трех БПЛА, два из них сдетонировали над крышей здания. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет», – говорится в сообщении.

Международные эксперты МАГАТЭ, находившиеся на территории, были эвакуированы.

Что такое Запорожская АЭС

Бизнес / ТЭК

Радиационный фон на ЗАЭС на фоне атак находится в пределах нормы, условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, добавили в пресс-службе.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС и Энергодара. Так, 16 сентября ВСУ атаковали район расположения топливных складов ЗАЭС. В результате артиллерийского обстрела загорелась сухая трава. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляло примерно 400 м.

