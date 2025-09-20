Лавров оценил срыв выступления США на «Интервидении»

За три дня до конкурса, 17 сентября, американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет выступить от США по личным обстоятельствам. Вместо него в Москву должна была приехать Vassy. США представлены в жюри конкурса – выбирать победителей будет экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.