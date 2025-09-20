Лавров оценил срыв выступления США на «Интервидении»
«Интервидение» не гонится за политическим эффектом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ и зампредседателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров, комментируя неучастие США в «Интервидении». Его слова передают организаторы конкурса.
«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», – сказал он.
О срыве выступления певицы Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос) стало известно перед выступлением США. Австралийскую артистку сначала представили зрителям, а после объявили, что США не выступят на конкурсе из-за «давления со стороны правительства Австралии».
За три дня до конкурса, 17 сентября, американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет выступить от США по личным обстоятельствам. Вместо него в Москву должна была приехать Vassy. США представлены в жюри конкурса – выбирать победителей будет экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.
20 сентября на «Live Арене» в Московской области проходит финал «Интервидения». Всего в конкурсе участвуют 23 страны, в том числе Бразилия, Китай, Белоруссия, Россия, Куба, Венесуэла, Вьетнам, ОАЭ, Кения, ЮАР и др.