Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над тремя регионами России и Черным морем

Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над тремя регионами России и Черным морем12 БПЛА были уничтожены над Крымом
Системы ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников над территориями России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, 12 дронов были уничтожены над Крымом, еще четыре – над акваторией Черного моря. Два беспилотника сбили над Брянской областью и один – над Курской областью.
20 сентября российские военные уничтожили 149 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Беспилотники нейтрализовали над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Смоленской и Нижегородской областями, акваторией Черного и Азовского морей и Крымом.