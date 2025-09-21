Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» за отказ передать авиабазу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если талибы не вернут Соединенным Штатам контроль над авиабазой «Баграм». Соответствующую угрозу он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Если Афганистан не вернет авиабазу "Баграм" тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи!!!»,— написал Трамп.
«Баграм» была построена Советским Союзом в начале 1950-х гг. В период с 1979 по 1989 гг. аэродром являлся основной военной базой для ВВС СССР. Американцы контролировали базу с 2006 по 2021 гг., в настоящее время она управляется министерством обороны Афганистана.
18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон работает над возвращением авиабазы «Баграм» в Афганистане. Представитель МИД Афганистана Закир Джалал подчеркнул в соцсети Х, что сотрудничество с США возможно лишь «без сохранения военного присутствия в какой-либо части Афганистана».