Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» за отказ передать авиабазу

«Баграм» была построена Советским Союзом в начале 1950-х гг. В период с 1979 по 1989 гг. аэродром являлся основной военной базой для ВВС СССР. Американцы контролировали базу с 2006 по 2021 гг., в настоящее время она управляется министерством обороны Афганистана.