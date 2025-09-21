СSM: «Интервидение» защищает многополярный мир и традиции
Идея «Интервидения» как противовеса «Евровидению» заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение высказал корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor Фред Вир.
«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», – пишет автор статьи.
Как считает Вир, стремление России сделать состав участников «Интервидения» более глобальным может быть связано с западной тенденцией запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.
Финал возрожденного конкурса «Интервидения» состоялся 20 сентября на «Live Арене» в подмосковном Одинцово. Участие в конкурсе приняли 23 страны: Китай, Бразилия, ОАЭ, Венесуэла, Белоруссия, Россия, Катар, Кения, Таджикистан, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия и др. Победителем конкурса по итогам выбора жюри стал Вьетнам. Страну представлял певец Дык Фук. Композиция Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг») собрала сразу несколько жанров и музыкальных направлений: хип-хоп, поп-звучание и техно. От России выступил Shaman (Ярослав Дронов) под номером девять с композицией авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Дронов после номера обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной.