СSM: «Интервидение» защищает многополярный мир и традиции

Финал возрожденного конкурса «Интервидения» состоялся 20 сентября на «Live Арене» в подмосковном Одинцово. Участие в конкурсе приняли 23 страны: Китай, Бразилия, ОАЭ, Венесуэла, Белоруссия, Россия, Катар, Кения, Таджикистан, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия и др. Победителем конкурса по итогам выбора жюри стал Вьетнам. Страну представлял певец Дык Фук. Композиция Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг») собрала сразу несколько жанров и музыкальных направлений: хип-хоп, поп-звучание и техно. От России выступил Shaman (Ярослав Дронов) под номером девять с композицией авторства Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Дронов после номера обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной.