Бразилия исключила США из списка участников форума ООН о демократии

11 августа Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с Соединенными Штатами в связи с торговыми пошлинами, введенными Вашингтоном в отношении бразильских товаров. Бразилия утверждает, что США установили 10%-ную пошлину на все бразильские товары, а также дополнительную 40%-ную пошлину на определенные товары бразильского происхождения. По мнению Бразилии, эти меры противоречат обязательствам США согласно Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров (СУС).