Политика

Бразилия исключила США из списка участников форума ООН о демократии

Ведомости

Бразилия исключила США из списка стран – участниц второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдет в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Об отказе Вашингтона от участия в обсуждении вопросов демократии сообщает CNN Brasil.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума "В защиту демократии и против экстремизма". Встреча состоится в следующую среду в Нью-Йорке», – говорится в тексте.

Конференция организована президентом Бразилии Лулой да Силвой совместно с лидерами Испании, Колумбии, Чили и Уругвая. В форуме примут участие представители около 30 стран.

Бразилия инициировала в ВТО спор с США по вопросу торговых пошлин

Политика / Международные отношения

11 августа Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с Соединенными Штатами в связи с торговыми пошлинами, введенными Вашингтоном в отношении бразильских товаров. Бразилия утверждает, что США установили 10%-ную пошлину на все бразильские товары, а также дополнительную 40%-ную пошлину на определенные товары бразильского происхождения. По мнению Бразилии, эти меры противоречат обязательствам США согласно Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров (СУС).

