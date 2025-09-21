Володин назвал приоритетным вопрос поддержки участников спецоперации

16 сентября Володин сообщил, что с начала 2022 г. парламент принял 139 законов в поддержку участников спецоперации и их семей. Сейчас в работе находятся еще 27 инициатив. В тот же день Госдума одобрила льготы для пасынков и падчериц военнослужащих. Новый закон дает им право на поступление в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.