Володин назвал приоритетным вопрос поддержки участников спецоперации

Ведомости

Вопрос поддержки участников спецоперации остается приоритетным, Госдума постоянно вносит изменения в законодательство для достижения поставленных задач, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Комментарий опубликован в его Telegram-канале.

«Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, что вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО для нас такой же приоритетный, как и был ранее», – сказал Володин.

По информации спикера Госдумы, сейчас в России принято 140 соответствующих законов, а сформированная система служит фундаментом для решения вопросов участников спецоперации и их семей. При этом депутаты на фоне изменения ситуации постоянно корректируют законодательство. Менять решения, как пояснил председатель Госдумы, необходимо в целях достижения задач, которые были обозначены в начале специальной военной операции.

16 сентября Володин сообщил, что с начала 2022 г. парламент принял 139 законов в поддержку участников спецоперации и их семей. Сейчас в работе находятся еще 27 инициатив. В тот же день Госдума одобрила льготы для пасынков и падчериц военнослужащих. Новый закон дает им право на поступление в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

