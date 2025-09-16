Володин: 139 законов принято Госдумой для поддержки участников спецоперации
С начала 2022 г. в Государственной думе было принято 139 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, помощь бойцам и их близким остается одним из приоритетных направлений работы. В настоящий момент на рассмотрении находятся еще 27 законопроектов.
«Мы сформировали с вами систему. Она постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений», – отметил Володин, обращаясь к депутатам.
Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за внимание к развитию парламентаризма. Спикер сообщил, что накануне провел встречу с главой государства, в ходе которой обсуждались планы и приоритеты нижней палаты.
16 сентября в Госдуме началась осенняя сессия, которая продлится со 2 сентября по 30 декабря. Последнее пленарное заседание весенней сессии состоялось 23 июля. Как писали «Ведомости», ключевыми темами осенней сессии станут принятие федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
15 сентября стало известно, что в сентябре сокращено количество пленарных заседаний ГД. Так, не состоится заседание 18 сентября. Политолог Павел Склянчук связывал это с недостаточной наполненностью повестки законопроектами.