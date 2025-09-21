Глава ЕК ответила на призыв Трампа к ЕС вводить пошлины для Индии и Китая

Глава ЕК заявила, что на этот призыв Трампа о пошлинах блок примет «собственные решения». По ее словам, давление американского лидера направлено на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и поэтому был предложен 19-й пакет санкций против Москвы. Фон дер Ляйен заявила, что блок приветствует усилия США, но ЕС вместе с тем должен укреплять партнерство со странами. В этой связи она указала на роль Индии в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.