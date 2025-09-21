Глава ЕК ответила на призыв Трампа к ЕС вводить пошлины для Индии и Китая
После призыва президента США Дональда Трампа к Евросоюзу ввести для Китая и Индии 100%-ные пошлины за закупку российской нефти ЕС примет собственные решения, заявила в интервью изданию Le Soir председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
13 сентября Трамп объявил, что готов ввести санкции против России, если все страны НАТО перестанут закупать российскую нефть. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине. Bloomberg также писал, что Вашингтон оказал давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией.
Глава ЕК заявила, что на этот призыв Трампа о пошлинах блок примет «собственные решения». По ее словам, давление американского лидера направлено на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и поэтому был предложен 19-й пакет санкций против Москвы. Фон дер Ляйен заявила, что блок приветствует усилия США, но ЕС вместе с тем должен укреплять партнерство со странами. В этой связи она указала на роль Индии в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Более тесное сотрудничество между ЕС и Индией важно как никогда. Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС – Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности», – сказала она.
Глава ЕК рассказала о планах заключить с Индией к концу 2025 г. новое соглашение о свободной торговле. Это и другие подобные соглашения «укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей», пояснила она.