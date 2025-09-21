Эрдоган ответил на обвинения о сделках с сыном Трампа
Турция обсуждает сделки с президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном Дональдом Трампом-младшим. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«В целом, если мы осуществляем сделки с США, мы обращаемся к Трампу, а не к его сыну», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом Эрдоган ответил на заявление лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) страны Озгюра Озеля. Политик ранее заявил, что Эрдоган «торговался» с Трампом-младшим по вопросу покупки 300 самолетов американской компании Boeing.
19 сентября Трамп анонсировал визит президента Турции в Белый дом 25 сентября. Американский лидер говорил, что США и Турция работают над торговыми и военными соглашениями. Они включают покупку самолетов Boeing, сделку по истребителям F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, по ожиданиям Трампа, завершатся положительно.
До этого, 23 сентября, Эрдоган посетит Нью-Йорк, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Темами встречи станут ситуация вокруг конфликта Израиля и Палестины, действия Тель-Авива в отношении населения сектора Газа и признание Палестинского государства.