Орбан: Запад больше не является образцом для подражания

В июле Орбан назвал потерю Евросоюзом экономической конкурентоспособности тенденцией последних десятилетий. Этот спад он объяснял ошибочными решениями Брюсселя, которые «идут вразрез с реалиями мировой экономики». В частности, указал политик, зеленый переход является примером того, как ЕС навязывает идеологически мотивированные цели, при этом не консультируясь с промышленной отраслью.