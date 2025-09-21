Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан: Запад больше не является образцом для подражания

Ведомости

Западные страны больше не являются образцом для подражания, для признания этого нужна смелость, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужна смелость – интеллектуальная, политическая и личная, чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», – написал он в X.

Европейский союз «балансирует на грани», считает Орбан. Среди проблем стран блока она назвал долги, миграцию, насилие и «провальную политику». Венгрия же «твердо стоит на своем», подчеркнул премьер. Республика выступает за «свободу от мигрантов», поддержку семьи и предоставление возможностей всем, кто готов работать.

В июле Орбан назвал потерю Евросоюзом экономической конкурентоспособности тенденцией последних десятилетий. Этот спад он объяснял ошибочными решениями Брюсселя, которые «идут вразрез с реалиями мировой экономики». В частности, указал политик, зеленый переход является примером того, как ЕС навязывает идеологически мотивированные цели, при этом не консультируясь с промышленной отраслью.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь