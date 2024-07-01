Орбан: Евросоюз утратил экономическую конкурентоспособность
Потеря экономической конкурентоспособности Евросоюзом (ЕС) является тенденцией последних десятилетий. Об этом в своей статье в Financial Times написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по случаю начала председательства страны в ЕС.
«Этот спад можно объяснить, прежде всего, ошибочными решениями Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», – говорится в статье.
По мнению Орбана, зеленый переход является примером того, как ЕС навязывает идеологически мотивированные цели, при этом не консультируясь с промышленной отраслью. Он подчеркивает, что европейские компании теряют свои конкурентные преимущества из-за того, что цены на энергоносители в три-пять раз выше, чем в США. Согласно статье, Европа должна стремиться к лидерству в «зеленой» индустрии, уделяя внимание разработке электромобилей. Но введение правил, которые создают препятствия для промышленности, не способствуют устойчивости, написал Орбан.
Премьер-министр Венгрии также обращает внимание, что Европа стала менее привлекательным местом для инвестиций, в результате чего даже европейские компании рассматривают перемещение на другие рынки. По информации, данной в статье, экономический рост в основных странах ЕС едва достигает 1% в текущем году. В то же время США демонстрируют 3%, Китай – почти 5%, а Индия – около 7%. По словам Орбана, «необходима немедленная корректировка курса».
Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров. Система позволяет каждому государству-члену ЕС председательствовать один раз в 13,5 лет.