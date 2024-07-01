Орбан: Евросоюз утратил экономическую конкурентоспособность

По мнению Орбана, зеленый переход является примером того, как ЕС навязывает идеологически мотивированные цели, при этом не консультируясь с промышленной отраслью. Он подчеркивает, что европейские компании теряют свои конкурентные преимущества из-за того, что цены на энергоносители в три-пять раз выше, чем в США. Согласно статье, Европа должна стремиться к лидерству в «зеленой» индустрии, уделяя внимание разработке электромобилей. Но введение правил, которые создают препятствия для промышленности, не способствуют устойчивости, написал Орбан.