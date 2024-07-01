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Орбан: Евросоюз утратил экономическую конкурентоспособность

Ведомости

Потеря экономической конкурентоспособности Евросоюзом (ЕС) является тенденцией последних десятилетий. Об этом в своей статье в Financial Times написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по случаю начала председательства страны в ЕС.

«Этот спад можно объяснить, прежде всего, ошибочными решениями Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», – говорится в статье.

По мнению Орбана, зеленый переход является примером того, как ЕС навязывает идеологически мотивированные цели, при этом не консультируясь с промышленной отраслью. Он подчеркивает, что европейские компании теряют свои конкурентные преимущества из-за того, что цены на энергоносители в три-пять раз выше, чем в США. Согласно статье, Европа должна стремиться к лидерству в «зеленой» индустрии, уделяя внимание разработке электромобилей. Но введение правил, которые создают препятствия для промышленности, не способствуют устойчивости, написал Орбан.

Премьер-министр Венгрии также обращает внимание, что Европа стала менее привлекательным местом для инвестиций, в результате чего даже европейские компании рассматривают перемещение на другие рынки. По информации, данной в статье, экономический рост в основных странах ЕС едва достигает 1% в текущем году. В то же время США демонстрируют 3%, Китай – почти 5%, а Индия – около 7%. По словам Орбана, «необходима немедленная корректировка курса».

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров. Система позволяет каждому государству-члену ЕС председательствовать один раз в 13,5 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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