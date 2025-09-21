Путин рассказал историю о перевернувшемся мотоцикле
На президента РФ Владимира Путина однажды чуть не упал мотоцикл. Историю об этом рассказал сам президент, фрагмент опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся. Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – сказал Путин в ходе учений «Запад-2025».
16 сентября Путин посетил нижегородский полигон «Мулино», где состоялся основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства осмотрел беспилотники, военную технику, новое вооружение. Также российский лидер понаблюдал за активной фазой совместных стратегических маневров.
По словам Путина, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий учений приняли участие 100 000 человек и 25 иностранных делегаций, а учения «Запад-2025» были организованы на 41 полигоне.
На учениях в том числе отработали размещение «Орешника» в Белоруссии, говорил начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.