ВС России ударили по местам запуска БПЛА и позициям ВСУ в 138 районах

Ведомости

За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли на Украине удары по местам запуска БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах. Об этом в сводке о ходе спецоперации сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Удары наносились авиацией и беспилотниками, также были задействованы ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, за последние сутки силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в северо-западной части Черного моря. 

Средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, рассказали в Минобороны.

