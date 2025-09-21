ВС России ударили по местам запуска БПЛА и позициям ВСУ в 138 районах
За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли на Украине удары по местам запуска БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах. Об этом в сводке о ходе спецоперации сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Удары наносились авиацией и беспилотниками, также были задействованы ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, за последние сутки силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в северо-западной части Черного моря.
Средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, рассказали в Минобороны.