Лидер Сирии посетил США впервые за 58 лет

Лидер Сирии посетил США впервые за 58 летАхмед аш-Шараа выступит на Генассамблее ООН
Сирийский лидер впервые посетил США с 1967 г., передает Syria TV. Президент страны Ахмед аш-Шараа прибыл в страну для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Аш-Шарра сейчас находится в Вашингтоне, но 24 сентября выступит на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Как ожидается, он изложит свое видение «новой Сирии».
Новый лидер страны также обсудит вопрос вступления Сирии в ООН и возможное возобновление дипломатических отношений с США. В том числе, открытие сирийского посольства в Вашингтоне.
Лидеры Сирии не посещали США с момента серии переворот, прошедших по стране в 1960-1970-х. По их итогам к власти пришел Хафез Асад, правивший страной вплоть до своей смерти в июне 2000 г. После этого на пост президента страны был назначен его сын Башар Асад. Все эти годы сирийское руководство находилось в конфликтных отношениях с Вашингтоном.
Династия Асадов была свергнута в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии дошли до Дамаска.