Лидер Сирии посетил США впервые за 58 лет

Лидеры Сирии не посещали США с момента серии переворот, прошедших по стране в 1960-1970-х. По их итогам к власти пришел Хафез Асад, правивший страной вплоть до своей смерти в июне 2000 г. После этого на пост президента страны был назначен его сын Башар Асад. Все эти годы сирийское руководство находилось в конфликтных отношениях с Вашингтоном.