В зоне спецоперации погиб воевавший на стороне России гражданин Польши

Ведомости

В зоне спецоперации на Украине погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», который занимался восстановлением памятников советским воинам в республике и был вынужден покинуть страну. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Курской области.

Глава мемориального общества участвовал в боевых действиях под позывным «Зыгмунт», рассказали в правительстве. Там уточнили, что Ежи Тыц родился в Польше, где долгие годы возглавлял организацию «Курск». За работу по восстановлению памятников советским солдатам и воинских захоронений в мае 2020 г. его наградили медалью «Памяти героев Отечества». Однако эту деятельность Тыц вел под «жестким давлением русофобских властей в Варшаве» и в результате его «буквально вынудили» покинуть родину, говорится в сообщении. По данным курских властей, в последние годы польский гражданин жил в России.

В июле в зоне спецоперации погиб артист Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Константин Орлов. До этого на фронте погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев. В зоне спецоперации он служил командиром десантно-штурмового подразделения.

