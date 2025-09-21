В зоне спецоперации погиб воевавший на стороне России гражданин Польши

Глава мемориального общества участвовал в боевых действиях под позывным «Зыгмунт», рассказали в правительстве. Там уточнили, что Ежи Тыц родился в Польше, где долгие годы возглавлял организацию «Курск». За работу по восстановлению памятников советским солдатам и воинских захоронений в мае 2020 г. его наградили медалью «Памяти героев Отечества». Однако эту деятельность Тыц вел под «жестким давлением русофобских властей в Варшаве» и в результате его «буквально вынудили» покинуть родину, говорится в сообщении. По данным курских властей, в последние годы польский гражданин жил в России.