В зоне спецоперации погиб бывший старший тренер сборной России по фристайлу
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне спецоперации на 37-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации фристайла России.
На передовой он служил командиром десантно-штурмового подразделения.
«Эта трагическая утрата поразила всех нас», – говорится в сообщении.
Васильев родился 20 января 1989 г. в Чувашии. Он был заслуженным тренером республики, семь лет работал старшим тренером сборной команды России по фристайлу, где готовил спортсменов – победителей и призеров крупных международных соревнований.