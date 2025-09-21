МИД Израиля: признание Палестины укрепляет «Хамас»
Признание Палестины подрывает будущий мир и укрепляет палестинскую группировку «Хамас», считают в МИД Израиля. Таким образом Тель-Авив ответил на признание Палестинского государства тремя странами – Великобританией, Канадой и Австралией.
«Израиль не примет никакого оторванного от реальности и надуманного текста, который попытается заставить его принять несостоятельные границы», – говорится в сообщении (цитата по The Times of Israel).
По версии израильского МИДа, заявление стран о признании государства «еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем». Палестинскую администрацию внешнеполитическое ведомство назвало «частью проблемы, а не частью решения».
21 сентября правительства Великобритании, Австралии и Канады признали государственность Палестины. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что признание государства, возглавляемого палестинской администрацией, расширяет возможности тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности «Хамаса».
Как сказал «Ведомостям» главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев, решение этих стран признать Палестину объясняются двумя факторами: возмущением общественности ситуацией в Газе и их желанием усилить сопротивление президенту США Дональду Трампу.
Впереди ожидается признание Палестины французскими властями. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что сделает это на 80-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое стартует 23 сентября.